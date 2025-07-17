В Саудовской Аравии запретили продажу сигарет в киосках и магазинах

Министерство по делам муниципалитетов и жилищного хозяйства Саудовской Аравии ввело запрет на продажу табачных изделий в киосках и продуктовых магазинах по всему Королевству.

Как передает 1news.az об этом, информирует издание Saudi Gazette.

Запрет распространяется на обычные и электронные сигареты, кальян и аналогичные табачные изделия.

Министерство подчеркнуло важность соблюдения утвержденных стандартов, согласно которым, табачные изделия не должны быть видны в небольших киосках и должны храниться в закрытых помещениях.

Продажа этих товаров лицам младше 18 лет или любым другим категориям покупателей, определенным Законом о борьбе с курением, строго запрещена. Продавец имеет право потребовать у покупателя документ, подтверждающий его совершеннолетие (достижение 18 лет).

Отмечается, что эти изменения направлены на укрепление здоровья населения, повышение безопасности пищевых продуктов и обеспечение удобного потока покупателей.