Скончалась старший лаборант БГУ

Ушла из жизни Сабина Салманова, старший лаборант факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировали в БГУ. Уточняется, что Сабина Салманова являлась старшим лаборантом Научно-исследовательской лаборатории экспериментальной психологии (НИЛ) кафедры психологии факультета.

Сабина Салманова родилась 9 марта 1975 года в селе Уруд Гаракильсинского района Западного Азербайджана.

В 1997 году она окончила бакалавриат биологического факультета БГУ, а в 1999 году получила степень магистра.

С 2000 года Салманова работала старшим лаборантом в НИЛ экспериментальной психологии. С 2011 года она была докторантом кафедры психологии по специальности "Общая психология", а с 2023 года — почасовым преподавателем.