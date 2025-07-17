Скончалась старший лаборант БГУ
Ушла из жизни Сабина Салманова, старший лаборант факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета.
Как сообщает 1news.az, об этом проинформировали в БГУ. Уточняется, что Сабина Салманова являлась старшим лаборантом Научно-исследовательской лаборатории экспериментальной психологии (НИЛ) кафедры психологии факультета.
Сабина Салманова родилась 9 марта 1975 года в селе Уруд Гаракильсинского района Западного Азербайджана.
В 1997 году она окончила бакалавриат биологического факультета БГУ, а в 1999 году получила степень магистра.
С 2000 года Салманова работала старшим лаборантом в НИЛ экспериментальной психологии. С 2011 года она была докторантом кафедры психологии по специальности "Общая психология", а с 2023 года — почасовым преподавателем.