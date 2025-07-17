В Баку жильцы обвиняют компанию в незаконной стройке

Жители многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, улица Тофига Аббасова, 65, выражают серьёзную обеспокоенность.

По их словам, в результате строительных работ, осуществляемых компанией Global Engineering and Technology, в стенах их дома появились трещины.

По утверждению жильцов, компания начала строительство подземного гаража в непосредственной близости от жилого здания. Они также отмечают, что данный объект не был предусмотрен в изначальном плане застройки и появился значительно позже, что вызывает у них дополнительные сомнения относительно законности проводимых работ.

Между тем, представители Global Engineering and Technology категорически отвергают обвинения в строительстве гаража. Как утверждают в компании, все работы связаны исключительно с демонтажем и последующим обустройством водного резервуара для нужд здания.

«Мы не занимаемся строительством гаража. Работы направлены на создание водохранилища, необходимого для обеспечения стабильного водоснабжения здания, а также для систем противопожарной безопасности. Завершение всех работ планируется в ближайшие дни», — заявили в компании.

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