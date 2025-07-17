Начался выбор школ для 1-го класса русского сектора
Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) сообщило о начале свободного выбора школ и учителей для приёма детей в первые классы с русским языком обучения в общеобразовательных учреждениях.
Как передаёт 1news.az, с 11:00 17 июля система приоритетного выбора для русского сектора в общеобразовательных учреждениях Абшеронского района, городов Баку, Сумгайыт и Гянджа была отменена.
С указанной даты граждане смогут свободно выбирать школу и учителя.
Отметим, что процесс выбора осуществляется через портал mektebeqebul.edu.az.
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