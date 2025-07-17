Антисанитария в Говсане: пляж превратился в источник загрязнения - ВИДЕО

В поселке Говсан Сураханского района Баку возникла серьёзная экологическая проблема — неочищенные сточные воды сбрасываются непосредственно в море.

Эта ситуация, продолжающаяся уже много лет, привела к антисанитарным условиям в районе. Местные жители жалуются на постоянное зловоние, распространяющееся по округе. А ведь когда-то этот пляж был одним из самых популярных мест отдыха горожан.

В Объединённой службе водоснабжения крупных городов пояснили, что на данной территории отсутствует централизованная канализационная система. Дополнительным фактором, усугубляющим ситуацию, является незаконное строительство жилых домов без соответствующих документов. В результате их владельцы не могут получить технические условия для подключения к системам водоснабжения и канализации.

«Тем не менее, это не оправдывает сброс неочищенных стоков в море. В подобных случаях жители обязаны использовать временные накопительные ёмкости (шамбо)», — подчеркнули в ведомстве.

Представители службы водоснабжения также сообщили, что в ближайшее время в поселке Говсан будет проведена всесторонняя проверка. Жителям предоставят разъяснения о правильной организации канализационных стоков.

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