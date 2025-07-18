Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реставрации здания исторической мечети в селе Гияслы Агдамского района - ФОТО

18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реставрации здания исторической мечети в селе Гияслы Агдамского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Агдам 28 мая 2021 года посетил мечеть Гияслы.

Мечеть Гияслы также была одним из историко-религиозных памятников Карабаха, подвергшихся армянскому вандализму. Во время оккупации Агдамского района вооруженными силами Армении здание мечети подверглось серьезным повреждениям, кровля и купола были полностью разрушены, оно использовалось в качестве хлева для скота.

После освобождения Агдамского района от армянской оккупации в 2022 году началась реставрация мечети Гияслы. Реставрационные работы велись Фондом Гейдара Алиева. С целью сохранения первоначального облика мечети при разработке проекта реставрации были использованы архивные материалы и видеографические источники. Сохранившаяся в интерьере винтовая лестница указывала на существование двух минаретов с южной стороны мечети. Поэтому, исходя из традиции, минареты построены в южной части мечети.

С помощью специальных установок восстановлены покосившиеся каменные колонны, заново отстроены каменные арки и купола. Утратившие первоначальный вид стены, с которых осыпалась штукатурка, отремонтированы, отреставрирован пришедший в непригодное состояние михраб. Фасадные камни промыты специальными химическими веществами, швы между старыми камнями – очищены. Вокруг мечети построены вспомогательные постройки. Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики мечеть Гияслы в 2001 году включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.