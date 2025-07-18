Легендарный бакинский рынок теперь называется «Riko»

Название Торгового центра «8-й км», расположенного в Низаминском районе Баку, изменено.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Iqtisadiyyat.az, рынок передан под управление Общества с ограниченной ответственностью "Riko Group".

Торговый центр уже некоторое время продолжает свою деятельность под названием "Riko".

Напомним, что ООО Торговый центр «8-й км» было создано в 2000 году. В конце 2023 года ООО Торговый центр «8-й км» (ИНН - 1600015371) объявило о своей ликвидации, и компания была исключена из списка налогоплательщиков. Тогда же было объявлено, что рынок будет функционировать под новым названием.