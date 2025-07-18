С этой даты возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, проходящие через территорию Исламской Республики Иран.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

С 19 июля возобновятся рейсы по маршруту Баку-Нахчыван, а с 20 июля — Нахчыван-Баку. Обслуживание пассажиров будет осуществляться по прежнему графику.

Напомним, что из-за событий на Ближнем Востоке данные рейсы были приостановлены с 13 июня в целях безопасности.