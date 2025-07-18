Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в селе Тезебина Ходжалинского района - ФОТО

18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Тезебина Ходжалинского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сначала посетил дом переехавшего в село Мухаммеда Фараджева.

Специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проделанной и предстоящей работе.

Было сообщено, что к концу 2025 года в селе будет готово в общей сложности 197 частных домов. А в следующем году будут завершены ремонт и строительство еще 159 частных домов. 14 июля 2025 года в село вернулись на постоянное жительство 28 семей - 125 человек.

В настоящее время ведутся работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры. Так, отремонтирована и восстановлена 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 15,5 километра, начат процесс установки счетчиков, проведена газовая линия протяженностью 11,4 километра, восстановлена существующая линия протяженностью 1,2 километра. Отремонтированы водохранилище емкостью 300 кубометров и водопроводная сеть, проложена линия связи протяженностью 16 километров, созданы условия для обеспечения абонентов услугами стационарной телефонной связи, интернета и IPTV.

Заасфальтированы 3100 метров сельских дорог, ведется подготовка к ремонту и восстановлению зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений, капитально ремонтируется здание, предназначенное для амбулаторного центра и маркета. Для эффективной организации отдыха и досуга жителей в селе создан современный парк площадью один гектар.

Отметим, что село Тезебина входит в одноименный административно-территориальный округ Ходжалинского района. Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. Освобождено от оккупации в сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией.