Состоялось открытие Ходжалинского кирпичного завода - ФОТО

18 июля Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ходжалинского кирпичного завода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это производственное предприятие построено в селе Дашбулаг. На предприятии, проектная стоимость которого составляет 8,5 млн манатов, постоянной работой обеспечены 60 человек.

Большинство работников – жители освобожденных от оккупации районов. В перспективе планируется довести количество рабочих мест на заводе до 120-ти.

Годовая производственная мощность предприятия составляет 16,2 млн. единиц кирпича. На заводе применяются современные немецкие и турецкие технологии, а также технологии, направленные на энергоэффективность и охрану окружающей среды.

Основным источником сырья для завода является месторождение глины «Ходжалы», расположенное близ города Ходжалы. Площадь предприятия составляет около одного гектара. Кроме того, выделено 6,5 гектара земли для хранения сырья.

Предприятие будет пользоваться всеми льготами, предоставляемыми резидентам освобожденных от оккупации территорий. Применение на освобожденных от оккупации территориях налоговых льгот, льгот по социальному страхованию и других послаблений играет крайне важную роль в реализации экономического потенциала этих территорий, создании благоприятных механизмов для бизнеса, стимулировании предпринимательской активности, способствующей росту занятости. На этих территориях создаются благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей. В целом, политика индустриализации в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева проводится системно и последовательно. Одними из главных приоритетов в этом вопросе являются технологическая модернизация и увеличение числа инновационных производственных отраслей.