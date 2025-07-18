Ниджат Мамедли: Карта TəhsilPlus будет способствовать улучшению благосостояния преподавателей

Карта TəhsilPlus будет способствовать улучшению благосостояния преподавателей.

Как передаёт 1news.az, об этом заявил советник министра науки и образования Азербайджана Ниджат Мамедли в ходе церемонии презентации карты TəhsilPlus. Мероприятие было организовано совместно Фондом развития образования, Kapital Bank и Mastercard.

По его словам, карта TəhsilPlus предназначена не только для студентов, но и для преподавателей.

Он подчеркнул, что доход от кешбэков по этим картам будет направляться на улучшение материального положения учителей.

«Данный проект ориентирован на укрепление профессионального авторитета педагогов и станет вкладом в развитие системы образования. Это крайне важный шаг с точки зрения признания роли и престижа учителя», - отметил Мамедли.