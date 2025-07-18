Энгин Яшар: «Владельцы первой карты TəhsilPlus в стране смогут воспользоваться специальными скидками»

Владельцы карт этого типа также смогут воспользоваться специальными скидками в рамках платформы Mastercard "Priceless Specials".

Как передает 1news.az, об этом заявил вице-президент Mastercard по развитию бизнеса Энгин Яшар, выступая на церемонии презентации карты TəhsilPlus, организованной совместно Фондом развития образования, Kapital Bank и Mastercard. Он подчеркнул, что цифровые и многофункциональные возможности карты TəhsilPlus обеспечиваются технологиями Mastercard.

Владельцы первой карты такого типа в стране также смогут воспользоваться специальными скидками в рамках платформы Mastercard 'Priceless Specials», - добавил он.