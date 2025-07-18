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Карта TəhsilPlus охватит 450 тысяч человек

Фаига Мамедова16:20 - Сегодня
Карта TəhsilPlus охватит 450 тысяч человек

Карта TəhsilPlus планирует охватить 450 тысяч человек.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов на церемонии презентации карты TəhsilPlus, организованной совместно Фондом развития образования, Kapital Bank и компанией Mastercard.

В своем выступлении он рассказал о последних направлениях деятельности Фонда, особо отметив обновление официального веб-сайта, запуск раздела «Пожертвовать», учреждение Карабахской стипендиальной программы, а также проинформировал о работе, проделанной в рамках карты TələbəPlus, и поделился общей статистической информацией.

Председатель также выделил новую инициативу Фонда — карту TəhsilPlus, рассказав о её целевой группе, преимуществах и пользе.

«Многофункциональная карта предназначена для педагогического и административного персонала, работающего на всех ступенях образования: дошкольного, общего, профессионального, среднего специального и высшего. Планируется, что она охватит 450 тысяч человек», — добавил он.

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