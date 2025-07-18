Подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом развития образования, Kapital Bank и Mastercard.

Как передает 1news.az, трёхсторонний документ был подписан председателем правления Фонда развития образования Эльнуром Насибовым, членом правления Kapital Bank Фаридом Хидаятзаде и страновым менеджером Mastercard в Азербайджане Эмилем Зейналовым.

Этот меморандум, являющийся официальным подтверждением стратегического партнёрства между сторонами, также служит основой для будущего расширения функциональности и сферы охвата карты TəhsilPlus.

Стоит отметить, что данный меморандум — один из первых стратегических шагов, направленных на успешную реализацию проекта карты TəhsilPlus.