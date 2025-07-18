Ресторан в центре Баку захватил тротуар: пешеходы рискуют жизнью - ВИДЕО

В центре Баку вспыхнул скандал вокруг ресторана, расположенного на улице Ахмеда Джамиля в Ясамальском районе.

Заведение заняло тротуар, из-за чего пешеходам приходится выходить на проезжую часть, подвергая себя опасности.

Редакция Xəzər Xəbər обратилась к руководству ресторана за разъяснением ситуации. Представители утверждают, что у них имеются все необходимые разрешения от соответствующих госорганов на расширение территории. Однако никаких документов, подтверждающих законность занятия общественного пространства, предоставлено не было.

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