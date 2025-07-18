В Баку мужчина разделся догола и совершал непристойные действия на улице

В Сабунчинском районе Баку к ответственности привлечен мужчина, который совершал непристойные действия в обнаженном виде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Бильгя — на Приморском шоссе.

Молодой человек был задержан за неэтичное поведение в полностью обнаженном виде, чем вызвал беспокойство граждан.

Установлено, что доставленный в 14-е отделение полиции Сабунчинского РУП человек — это С.Селимов (имя условное), 1997 года рождения, житель Сальянского района, проживающий в Бинагадинском районе столицы.

Согласно заключению Амбулаторного принудительно-наркологического медицинского освидетельствования Республиканского наркологического центра, он употреблял наркотические средства.

Задержанный сообщил, что долгое время работал поваром в ресторане, а перед инцидентом выпил коктейль в развлекательном центре, после чего потерял контроль над собой.

В отношении молодого человека был составлен протокол по статьям 206 и 510 Кодекса об административных правонарушениях, и он был доставлен в Сабунчинский районный суд. Его оштрафовали на 300 манатов и отпустили.