Начался прием в дошкольные образовательные учреждения

Начат прием в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Сообщается, что с 11:00 18 июля 2025 года родители смогут создавать электронную очередь для поступления в дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в подчинении Региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики. С 11:00 25 июля 2025 года такая возможность появится для дошкольных учреждений города Баку. Очереди для детей 2020 и 2021 годов рождения будут активированы в 11:00, а для детей 2022, 2023 и 2024 годов рождения — в 15:00.

При создании очереди в системе приема в дошкольные образовательные учреждения можно выбрать максимум 3 учреждения для одного ребенка. Процесс преобразования существующих очередей в запросы (при наличии свободных мест) будет осуществлен минимум через 5 (пять) дней. После того как очередь будет преобразована в запрос, родитель (или законный представитель) должен представить документы в соответствующее учреждение в течение 7 (семи) дней. В противном случае запрос будет аннулирован, и будет осуществлен прием другого ребенка в порядке очереди.

Для информации сообщаем, что родители могут создать электронный кабинет для приема детей в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год, зайдя на сайт www.bq.edu.az.

Примечание: Очереди и запросы, созданные в системе приема в прошлом учебном году, заархивированы и добавлены в личный кабинет родителя. Эти очереди и запросы недействительны для текущего года.