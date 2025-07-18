В городе Агдам сдан в эксплуатацию ясли-детский сад номер 1 - ФОТО

18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 на 160 мест.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здание также построено в рамках реализации «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики».

Строительство яслей-детского сада началось в феврале прошлого года. В феврале нынешнего года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ.

В здании дошкольного образовательного учреждения созданы необходимые условия для обеспечения комфорта детей, а также организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Здесь имеются игровые комнаты и спальни, музыкальный, танцевальный и спортивный залы.

На освобожденных от оккупации землях, наряду с размещением населения, также ведется последовательная работа по строительству дошкольных воспитательных учреждений. Такие проекты являются составной частью проводимых на этих территориях строительно-восстановительных работ.