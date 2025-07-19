В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

19 июля в Ханкенди состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы участников Форума.

В заключение было сделано совместное фото.

17:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит в субботу встречу с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Напомним, что нынешний медиафорум посвящен теме «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

В форуме ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.