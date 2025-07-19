В Азербайджане будет применяться новая система координат при геодезических и кадастровых работах

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении новой системы координат при осуществлении всех видов геодезических, гравиметрических, топографических, картографических и кадастровых работ на территории Азербайджана, вне зависимости от их назначения.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно распоряжению, при выполнении указанных работ будет применяться международная система система координат WGS-84, основанная на картографической проекции UTM.

Применение других геодезических систем координат продолжать до завершения геодезических, гравиметрических, топографических, картографических и кадастровых работ, выполняемых по проектам, начатым и не завершенным в этих системах координат.