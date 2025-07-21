В Азербайджане изъята крупная партия марихуаны с психотропными добавками

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе очередной операции, проведенной в Масаллинском районе, был задержан Рустам Абдуллаев, 1987 года рождения. У него обнаружено 39 кг марихуаны с добавлением психотропных веществ.

Р.Абдуллаев в своих показаниях сообщил, что забрал наркотические средства на территории Масаллинского района у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, и намеревался доставить их по различным адресам для получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.