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Прокуратура расследует гибель рабочего в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:45 - Сегодня
Прокуратура расследует гибель рабочего в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Городская прокуратура проводит расследование по факту гибели Ариза Агаярова (2005 г.р.), оказавшегося под земляным обвалом во время проведения строительных работ на территории 10-го микрорайона Сумгайыта 22 июля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

14:40

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о необходимости помощи спасателей в связи с обвалом грунта в 10-м микрорайоне города Сумгайыт.

В связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно направлены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.

Как сообщает APA со ссылкой на МЧС, при оценке оперативной обстановки было установлено, что произошел оползень, и один человек оказался в беспомощном состоянии, передает 1news.az.

В результате проведённых мероприятий из-под завала было извлечено тело одного человека, находившегося в беспомощном состоянии, и передано по назначению.

13:30

В Сумгайыте, на территории 10-го микрорайона, произошёл оползень на строительной площадке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, в результате инцидента погиб 20-летний рабочий Ариз Агаяров.

По данному факту ведётся расследование.

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