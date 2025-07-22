Ильхам Алиев распорядился о ремонте автодороги в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по капитальному ремонту автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан (10 км)-Сабирабад в Сабирабадском районе Азербайджана.

Текст Распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

На ремонт данной автодороги, соединяющей 15 населенных пунктов с населением 61 тыс. человек, Госагентству автодорог Азербайджана будет первоначально выделено 2,1 млн манатов из распределения средств, предусмотренных в госбюджете АР на 2025 год для государственных капвложений (инвестиционных расходов).

Министерству экономики поручено предусмотреть финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта дороги, в проекте госбюджета 2026 года.