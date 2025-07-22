«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Сотрудники Астаринского таможенного управления в рамках проведённых мероприятий выявили и изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотического средства – марихуаны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета, на таможенном посту «Юг-Астара» был досмотрен с помощью рентгеновской установки грузовик, следовавший транзитом из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию через территорию Азербайджанской Республики с грузом «капусты». После этого груз был подвергнут таможенному досмотру с применением кинологической службы.

В ходе досмотра внутри груза обнаружено 139 свёртков, обёрнутых фольгой, по форме напоминающих капусту и скрытых от таможенного контроля. Общий вес изъятого наркотического средства – марихуаны – вместе с упаковкой составил 39 кг 895 граммов.

По данному факту ведётся расследование.