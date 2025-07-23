ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Обожженные дети, отчаявшийся отец: Айсу и Фатима нуждаются в помощи

В редакцию 1news.az обратился отец Айсу и Фатимы Алиевых Магамед Алиев с мольбой о помощи для своих дочерей.

По словам отца, трагедия произошла 5 октября. Мужчина рассказывает, что обе девочки получили страшные ожоги из-за неосторожности: «Мы живём в Сиязане. Дети играли дома и опрокинули на себя чайник с кипятком. С того самого дня мы лечим их в больнице».

Особенно тяжёлая ситуация у Фатимы: «У Фатимы обожжено практически всё тело. После завершения курса лечения ей предстоит несколько операций. Её боли невыносимы. Поверьте, лечить двух детей одновременно для нас очень тяжело».

Семья столкнулась с огромными финансовыми трудностями. По словам отца девочек, он работает охранником, но с тех пор, как девочки получили ожоги, не может ходить на работу: «Поверьте, ежедневные подгузники и прочие расходы на детей обходятся нам очень дорого. Я прошу неравнодушных людей оказать нам поддержку».

Он также уточнил, что девочки сначала лежали в 5-й больнице, затем два месяца проходили лечение дома. Сейчас им необходимы массажи и специальные мази. По его словам, в сентябре старшей дочери предстоит сложная операция по пересадке кожи.

«Но до этого времени в настоящее время обе девочки проходят физиотерапию, я вынужденно покупаю дорогие масла. Каждой девочке требуется 1000 манатов, то есть, всего 2000 манатов на обеих.

Эта семья в отчаянном положении. Любая ваша помощь может спасти девочек и вернуть им надежду на полноценную жизнь.

Kapital Bank: 4169 7388 9781 8385

Номер отца для связи: +994 77 325 37 53

Медицинские справки публикуем ниже.

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