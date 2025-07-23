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В тушении пожаров в Агдаме и Агдере задействованы вертолеты - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова09:30 - Сегодня
В тушении пожаров в Агдаме и Агдере задействованы вертолеты - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В тушении пожаров в Агдаме и Агдере задействованы два вертолета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, для тушения продолжающихся пожаров в Агдаме и Агдере были привлечены два вертолета.

Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о возгорании на открытой местности в направлении сел Алиагалы и Ени Гаралар Агдамского района, а также Сырхавенд Агдеринского района. Силы министерства были немедленно направлены на место происшествия.

С целью предотвращения дальнейшего распространения огня и ускорения работ по его тушению на место были привлечены два вертолета Авиационного отряда и силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.

2025/07/22 23:40

Пожар, охвативший территории Агдамского и Агдеринского районов, сопровождается взрывами мин, что значительно затрудняет работы по его ликвидации.

Как сообщает Report, огонь, распространившийся до сел Газанчы и Сырхавенд в Агдере, до сих пор не потушен.

Особенно часты взрывы мин в направлении села Газанчы, где огонь охватил обширную территорию.

Сложный рельеф и минная опасность существенно осложняют действия спасателей.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к тушению привлечены подразделения Государственной службы противопожарной охраны.

Операция по ликвидации пожара продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

23:25

На территориях Агдамского и Агдеринского районов, освобожденных от оккупации, произошел пожар.

Как сообщает Report, огонь постепенно распространился от сел Элагалы и Йени Гаралар Агдамского района, расположенных вдоль реки Хачынчай, охватив обширную территорию до сел Газанчы и Сырхавенд Агдеринского района.

В основном, горят сухая трава и кустарники, из-за чего пламя продолжает быстро распространяться.

Для тушения пожара привлечены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям. Личный состав из 50 человек с использованием специальной техники пытается не допустить перехода огня на лесной массив.

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