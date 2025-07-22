Температура в Азербайджане достигла 41 градуса: Фактическая погода

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 22 июля на большей части территории Азербайджана наблюдалась сухая погода.

Однако вечером в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди, сопровождавшиеся грозами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ту же службу, количество выпавших осадков составило: 6 мм в Джейранчёле, 2 мм в Гядабее, по 1 мм в Шамкире и Агстафе.

Днём ранее, 21 июля, дул северо-западный ветер, порывы которого достигали: 24 м/с в Гяндже, 22 м/с в Джейранчёле и Джульфе, 20 м/с в Шеки, 19 м/с в Геранбое, а также 16 м/с в Нафталане и Мингячевире.

Максимальная температура воздуха 22 июля зафиксирована: 36 градусов тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, 39 градусов в Нахчыванской Автономной Республике, 32 градуса в горных районах и 41 градус тепла в низменных районах.