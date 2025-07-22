Открыта регистрация на II этап экзамена в резидентуру

Началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, началась регистрация для участия во втором этапе вступительного экзамена в резидентуру.

Кандидаты, получившие «зачёт» (набравшие 40 и более баллов) на экзамене по оценке знаний базовых дисциплин (I этап) и имеющие право на поступление в резидентуру, должны пополнить баланс своих «Личных кабинетов» на необходимую сумму и пройти регистрацию для участия в экзамене по оценке знаний по профильным дисциплинам (II этап). Регистрация открыта с 22 июля по 30 июля до 23:59.

Кандидаты, не прошедшие регистрацию, не будут допущены к экзамену по профильным дисциплинам.

Студенты, получившие «зачёт» (набравшие 40 и более баллов) на экзамене по оценке знаний базовых дисциплин, будут допущены к экзамену по оценке знаний по профильным дисциплинам только после получения права на поступление в резидентуру, то есть после полного завершения основного (базового высшего) медицинского образования.

Экзамен по оценке знаний по профильным дисциплинам планируется провести 10 августа в городах Баку и Нахчыван.