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В Азербайджане будет внедрена оплата по QR-коду во всех банках

Фаига Мамедова14:33 - Сегодня
В Азербайджане будет внедрена оплата по QR-коду во всех банках

«До конца октября этого года во всех банках будет внедрена оплата по QR-коду», — заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на сегодняшней пресс-конференции, передает 1news.az.

«Переход на QR-платежи позволит сократить расходы как малых предпринимателей, так и банков. Для малого бизнеса приобретение POS-терминала создаёт дополнительную финансовую нагрузку», — отметил Кязимов.

Он также добавил: «В то же время, мы работаем над тем, чтобы оплата в общественном транспорте могла осуществляться по QR-коду со всех банковских карт. В некоторых банках уже проделана работа в этом направлении».

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