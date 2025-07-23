Утвержден Меморандум о взаимопонимании между ASAN xidmət и Сенегалом

Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) и Министерством государственного управления и реформ государственной службы Сенегала.

Как сообщает 1news.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Меморандума в силу ASAN xidmət обеспечит реализацию его положений.

Кроме того, Министерство иностранных дел Азербайджана уведомит правительство Сенегала о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.