Сеть магазинов "DeFacto" в Баку оштрафована на крупную сумму.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики составила протокол об административном правонарушении в отношении магазина "DeFacto", расположенного в Gənclik Mall в Наримановском районе Баку.

В отношении магазина "DeFacto" был составлен административный протокол по статье 447.0.1 Кодекса об административных правонарушениях (обман потребителей в небольшом размере со стороны лиц, продающих товары или оказывающих услуги населению, касающийся размера, веса, количества, а также потребительских свойств или качества товара (услуги)), и дело было направлено в суд.

В суде выяснилось, что в магазине "DeFacto" одежда, на которой была указана цена 39.99 манатов, продавалась на кассе за 44.99 манатов.

Руководство магазина было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 447.0.1 Кодекса об административных правонарушениях, и оштрафовано на 4000 манатов.