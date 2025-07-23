Меняется схема движения двух регулярных автобусных маршрутов
С 24 по 25 июля движение транспорта будет ограничено на железнодорожном переезде (однопутный участок Пута–Абшерон), расположенном по схеме движения регулярных маршрутов № 126 и № 554. Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами, которые будет проводить соответствующая структура.
Как передает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), из-за этих ограничений движение маршрутов будет временно организовано по следующим направлениям:
Маршрут № 126:
Посёлок Шонгар – Железнодорожный переезд
Железнодорожный переезд – Торговый центр "Садарак"
Маршрут № 554:
Посёлок Гюздек – Железнодорожный переезд
Железнодорожный переезд – Посёлок Локбатан
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