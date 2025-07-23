Меняется схема движения двух регулярных автобусных маршрутов

С 24 по 25 июля движение транспорта будет ограничено на железнодорожном переезде (однопутный участок Пута–Абшерон), расположенном по схеме движения регулярных маршрутов № 126 и № 554. Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами, которые будет проводить соответствующая структура.

Как передает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), из-за этих ограничений движение маршрутов будет временно организовано по следующим направлениям:

Маршрут № 126:

Посёлок Шонгар – Железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд – Торговый центр "Садарак"

Маршрут № 554:

Посёлок Гюздек – Железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд – Посёлок Локбатан