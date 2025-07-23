Смертельное ДТП в Шабране: есть пострадавшие

Автомобиль врезался в стену в Шабране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Шабране произошло дорожно-транспортное происшествие.

Рамазан Камран оглу Сулейманов, 2001 года рождения, управляя автомобилем марки Daewoo Gentra с государственным номерным знаком 01 CH 178, врезался в ворота жилого дома, расположенного рядом со средней школой имени Тофика Аббасова на проспекте Гейдара Алиева в городе Шабран.

В результате инцидента водитель погиб, два пассажира – Ахмедов Кямал Оруджали оглу, 2005 года рождения, и Керимов Умид Дадаш оглу, 2001 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.