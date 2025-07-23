Трехлетний ребенок умер в день плановой операции, семья обвиняет врачей - ВИДЕО

Трехлетний Угур Гаджизаде, младший ребенок в семье, проживающей в селе Хырмандалы Билясуварского района, скончался в день, когда готовился к плановой операции.

Мать ребенка, Айдан Гаджиева, прокомментировала произошедшее:

«Меня заперли на кухне. Я не знала, что происходит снаружи. Когда вышла, искала врача, но не нашла его. Его до сих пор нет. Они вкололи слишком много наркоза, и сердце моего ребенка не выдержало».

По словам бабушки Угура, Хокюмы Гаджиевой, внука доставили в больницу с диагнозом «грыжа», и его состояние было нормальным:

«Врач сказал нам, что у него нет никаких проблем, чтобы мы привели его завтра, и они сделают операцию. На следующий день ребенку сделали укол. Прошло 3-4 часа, новостей не было, и мы запаниковали. Затем позвали дедушку и сказали, что ребенок не приходит в себя. Операции не было, он впал в шок от укола».

По официальной информации, малолетний ребенок был доставлен в Центральную районную больницу Билясуварского района из-за болей в левой паховой области. Были начаты подготовительные работы к его плановой операции. В день операции, около 15:00, во время инъекции анестезиологических препаратов у ребенка произошел анафилактический шок. В настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование.

Для полного установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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