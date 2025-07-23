Стали известны причины участившихся ДТП с грузовиками

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям, занимающимся грузоперевозками.

Как сообщили в Управлении, в последние дни участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей: опрокидывания, столкновения, наезды на препятствия, передает 1news.az.

«Эти аварии, сопровождающиеся тяжёлыми последствиями, в основном происходят из-за безответственного поведения: управления автомобилем в уставшем, сонном состоянии без соблюдения режима отдыха, неправильной упаковки груза, превышения скорости, резких манёвров, а также отвлечения внимания во время движения».

Главное управление Государственной дорожной полиции, учитывая, что характерная для нынешнего сезона жаркая погода создаёт дополнительные трудности при движении, ещё раз обращается к водителям, а также к физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузоперевозки. Их призывают извлечь правильные уроки из прошлого горького опыта и воздержаться от вышеперечисленных нарушений правил, каждое из которых создаёт угрозу для человеческой жизни.

«Не будем забывать, что безответственность за рулём может привести к тяжёлым последствиям не только для самого водителя, но и для его близких, и для общества в целом!» — говорится в обращении.