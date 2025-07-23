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МВД Азербайджана задержало хакера, торговавшего личными данными известных лиц - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:30 - Сегодня
МВД Азербайджана задержало хакера, торговавшего личными данными известных лиц - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провело специальную операцию по противодействию кибератакам на базы данных систем, которые граждане чаще всего используют для получения онлайн-государственных услуг.

Как сообщили в министерстве, в ходе операции был установлен и задержан житель Баку Гусейн Магеррамов, который незаконно проникал в компьютерные системы и получал доступ к персональным данным граждан, передает 1news.az.

Отмечается, что Г.Магеррамов устанавливал контакты с киберпреступными группировками, состоящими из иностранных граждан, через интернет. С их помощью он получал пароли от систем, хранящих личные данные азербайджанских граждан, и, нарушая меры защиты, проникал на эти серверы.

Затем он выставлял полученные личные данные на продажу через анонимные страницы, созданные им в Telegram и других социальных сетях.

Г.Магеррамов также размещал в социальных сетях рекламные объявления, в которых заявлял, что может продать информацию о любом гражданине за плату, поделившись при этом личными данными нескольких известных лиц.

После разоблачения киберпреступной деятельности Г.Магеррамова собранные им персональные данные и незаконный доступ к соответствующим онлайн-информационным системам были устранены сотрудниками Главного управления. Экспертиза полученных электронных доказательств ещё раз подтвердила факт незаконного вмешательства Г.Магеррамова в компьютерные системы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Г.Магеррамов был привлечен в качестве обвиняемого, проведено расследование, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Совместно с полицейскими органами зарубежных стран продолжаются оперативно-технические мероприятия по задержанию лиц, которые действовали сообща с Г.Магеррамовым и скрываются за границей.

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