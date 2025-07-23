Вода на вес золота: Почему жители Баку покупают воду, предназначенную для пожаротушения? - ВИДЕО
В Сураханском районе Баку, предположительно, продают воду, предназначенную для пожаротушения.
Видеозапись, на которой зафиксирован данный факт, вызвала активные обсуждения в социальных сетях, передает 1news.az.
Как утверждается, водовоз забирает воду из пожарной сети, установленной рядом с жилым домом в целях безопасности, и продаёт её нуждающимся жителям за 30 манатов.
Причиной такого положения называется длительное отсутствие питьевой воды на этой территории.
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