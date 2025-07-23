Вода на вес золота: Почему жители Баку покупают воду, предназначенную для пожаротушения? - ВИДЕО

В Сураханском районе Баку, предположительно, продают воду, предназначенную для пожаротушения.

Видеозапись, на которой зафиксирован данный факт, вызвала активные обсуждения в социальных сетях, передает 1news.az.

Как утверждается, водовоз забирает воду из пожарной сети, установленной рядом с жилым домом в целях безопасности, и продаёт её нуждающимся жителям за 30 манатов.

Причиной такого положения называется длительное отсутствие питьевой воды на этой территории.