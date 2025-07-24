Прогноз погоды на 25 июля: в Азербайджане местами пройдут дожди

В Азербайджане 25 июля местами ожидаются дожди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 25 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди.

Так, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых пригородных районах возможен кратковременный слабый моросящий дождь.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27 градусов тепла, днём – 34-39 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-80%, днём – 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана погода будет в основном без осадков, но с утра в некоторых северных и западных районах временами ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, а ночью и утром в некоторых горных районах – туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27 градусов тепла, днём – 33-38 градусов тепла. В горах ночью – 13-18 градусов тепла, днём – 22-26 градусов тепла.