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МИД РФ: «Западные рельсы» в диалоге Баку и Еревана грозят разбалансировкой

First News Media14:35 - Сегодня
МИД РФ: «Западные рельсы» в диалоге Баку и Еревана грозят разбалансировкой

Запад хочет перевести процесс нормализации между Баку и Ереваном на "свои рельсы", что может привести к разбалансировке в регионе.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

В контексте азербайджано-армянского урегулирования дипломат призвала рассматривать сигналы западных столиц не поверхностно, поскольку, по данным российской стороны, нет никаких сомнений, что в истинных мотивах Запада под очередными благими намерениями "скрыта сугубо конъюнктурная задача".

"Буквально выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения: когда две южнокавказские страны пытаются прийти к конструктивным, консенсусным решениям самостоятельно при поддержке ближайших соседей, с которыми им же жить, и которые неоднократно содействовали их примирению или разрешению остроконфликтных ситуаций - Россия, Иран, Турция. Западники нацелены перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы. Куда эти рельсы обычно приводят, мы тоже знаем. <…> На самом деле это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, подрыву принципа региональной самодостаточности, когда решением актуальных вопросов занимается государства Южного Кавказа и непосредственно граничащие с ними страны", - подчеркнула Захарова.

Она отметила также попытки Вашингтона вмешаться в процесс снятия транспортной блокады в регионе. "Американцы, например, говорят, что у них якобы есть - опять же я их цитирую - "уникальное решение вопроса".

На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, предложить они не могут. Соответственно, и здесь лукавство", - продолжила дипломат.

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