Сын народного артиста Арифа Бабаева: «Мы привезли его в больницу в состоянии комы» - ОБНОВЛЕНО

«Он шевелит руками и ногами. Это для нас прогресс, потому что мы привезли его в больницу в состоянии комы», - заявил Oxu.Az сын народного артиста Арифа Бабаева, Яшар Бабаев.

Он отметил, что, поскольку состояние его отца было критическим, даже небольшое улучшение радует их: «Благодарю наше государство и наших врачей».

09:45

Стало известно о состоянии народного артиста, профессора Арифа Бабаева.

Как сообщили АПА в пресс-службе Центральной клиники в ответ на запрос, пациент Ариф Бабаев был доставлен в Центральную клинику вчера вечером, передает 1news.az.

«Его состояние оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время он продолжает лечение в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

Отметим, что 23.07.2025 около 17:30 народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Сообщается, что пациент был немедленно интубирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вчера вечером он был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной центральной больницы в Баку, в Центральную клиническую больницу.

2025/07/24 23:47

Народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева на автомобиле скорой помощи доставили из Гахской центральной районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.

Как сообщил Report сын артиста Яшар Бабаев, его отец был помещен в реанимационное отделение клиники.

По словам Я. Бабаева, состояние Арифа Бабаева остается тяжелым, изменений нет.

16:00

23 июля 2025 года около 17:30 Народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую центральную районную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) в ответ на запрос 1news.az, пациент был немедленно интубирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время его лечение продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения. Состояние оценивается как критически тяжёлое. Планируется его эвакуация в медицинское учреждение столицы в соответствии с состоянием здоровья», — говорится в сообщении.

14:40

Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию.

Об этом сообщил АПА его сын Яшар Бабаев.

Источник: АПА