Директор бакинского детсада уволена по статье

Директор детского сада в Баку уволена за серьёзные нарушения.

Управление образования города Баку (УОГБ) провело мониторинг в детском саду-яслях №202.

Как сообщили 1news.az в УОГБ, в ходе мониторинга был выявлен ряд серьёзных нарушений, таких как наличие незарегистрированных детей, заказ продуктов питания сверх нормы, а также грубые нарушения финансово-хозяйственных правил и трудового законодательства.

По результатам расследования, 23 июля 2025 года трудовой договор с директором детского сада-яслей №202 Пашаевой Симузар Алимирза гызы был расторгнут на основании пункта «ч» статьи 70 Трудового кодекса.

«Мониторинги в образовательных учреждениях носят постоянный характер, и по выявленным недостаткам принимаются меры в соответствии с законодательством», — подчеркнули в Управлении.

Отмечается, что в дошкольных образовательных учреждениях проводятся системные реформы для расширения развивающей среды для детей, а также для повышения качества учебно-воспитательной и управленческой работы.