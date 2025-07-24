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Ужесточены требования к строительству сельскохозяйственных объектов

First News Media14:48 - Сегодня
Ужесточены требования к строительству сельскохозяйственных объектов

В Азербайджане определен порядок выдачи заключений в рамках разрешительной процедуры на строительство и монтаж объектов, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, орган, выдающий разрешение на строительство, в ходе разрешительной процедуры должен направлять запросы в соответствующие структуры, заключения которых считаются необходимыми, с учетом функционального назначения и особенностей каждого строительного объекта.

Указом предусматривается, что при размещении строительного объекта на земельном участке будут учитываться качественные показатели земель, а в случае наличия на данном участке других построек будет применяться принцип концентрации. Также будет оцениваться пригодность строительного объекта для заявленной сельскохозяйственной деятельности.

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