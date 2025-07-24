В Азербайджане повышается размер стипендий докторантам и студентам

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о повышении размера стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений.

В соответствии с Распоряжением главы государства, размер стипендий повышается за счет средств госбюджета с 1 сентября 2025 года.

Так, размер стипендии для обучающихся на уровне докторантуры установлен:

- по подготовке доктора наук в размере 450 манатов

- по подготовке доктора философии - 300 манатов.

Студентам, обучающимся на уровне магистратуры в высших учебных заведениях:

- с академическими показателями 91-100 баллов - 240 манатов

- 71-100 баллов - 180 манатов

- 51-100 баллов - 120 манатов.

Студентам, обучающимся на уровне бакалавриата (включая основное (базовое высшее) медицинское образование):

- с академическими показателями 91-100 баллов - 200 манатов

- 71-100 баллов - 160 манатов

- 51-100 баллов – 110 манатов.

Студентам, обучающимся в средних специальных учебных заведениях:

- с академическими показателями 91-100 баллов - 110 манатов

- 71-100 баллов - 90 манатов

- 51-100 баллов - 70 манатов.

Студентам профессиональных учебных заведений:

- с академическим показателем «5» (на уровне высшего технического профессионального образования 91-100 баллов) - 110 манатов

- «4» и «5» (71-100 баллов) - 90 манатов

- «3» - «5» (51-100 баллов) - 70 манатов.

С полным текстом Распоряжения можно ознакомиться по ссылке.