В Азербайджане повышается размер стипендий докторантам и студентам
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о повышении размера стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений.
В соответствии с Распоряжением главы государства, размер стипендий повышается за счет средств госбюджета с 1 сентября 2025 года.
Так, размер стипендии для обучающихся на уровне докторантуры установлен:
- по подготовке доктора наук в размере 450 манатов
- по подготовке доктора философии - 300 манатов.
Студентам, обучающимся на уровне магистратуры в высших учебных заведениях:
- с академическими показателями 91-100 баллов - 240 манатов
- 71-100 баллов - 180 манатов
- 51-100 баллов - 120 манатов.
Студентам, обучающимся на уровне бакалавриата (включая основное (базовое высшее) медицинское образование):
- с академическими показателями 91-100 баллов - 200 манатов
- 71-100 баллов - 160 манатов
- 51-100 баллов – 110 манатов.
Студентам, обучающимся в средних специальных учебных заведениях:
- с академическими показателями 91-100 баллов - 110 манатов
- 71-100 баллов - 90 манатов
- 51-100 баллов - 70 манатов.
Студентам профессиональных учебных заведений:
- с академическим показателем «5» (на уровне высшего технического профессионального образования 91-100 баллов) - 110 манатов
- «4» и «5» (71-100 баллов) - 90 манатов
- «3» - «5» (51-100 баллов) - 70 манатов.
С полным текстом Распоряжения можно ознакомиться по ссылке.