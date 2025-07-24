Замминистра науки и образования встретился с участниками программы «Маарифчи» - ФОТО

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов провёл встречу с новыми участниками стажировочной программы для студентов и выпускников «Маарифчи», которая проводится уже в третий раз.

Во время встречи Фирудин Гурбанов порекомендовал участникам максимально использовать предоставленные возможности, постоянно работать над собой и стремиться к овладению знаниями и навыками, соответствующими вызовам современного мира.

Заместитель министра особо отметил, что опыт, получаемый участниками программы, играет важную роль в их становлении как профессиональных кадров. Он также посоветовал молодым людям заниматься делом, которое им действительно по душе, ответил на их вопросы, а также призвал вести здоровый образ жизни и рационально организовывать своё свободное время.

Участники встречи выразили благодарность за предоставленную возможность и поделились впечатлениями об открывшихся перед ними перспективах.

Отметим, что в рамках программы, которая продлится 4 месяца, отобранные участники пройдут стажировку в Министерстве науки и образования, региональных управлениях образования, а также в различных структурных подразделениях Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики. Цель программы — предоставить студентам и выпускникам возможность практики, развить их знания и навыки, применить теоретические знания в реальных рабочих условиях и помочь им приобрести профессиональные привычки.