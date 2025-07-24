Блогерская реклама обернулась скандалом: врача наказали за нарушения

Несколько дней назад рекламные кадры операции по искусственному оплодотворению, снятые блогером Арифой Мамедовой, известной как "Baylarsoylar", дорого обошлись врачу.

Центр аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения провёл проверку в данной клинике.

Было установлено, что в клинике отсутствует необходимая материально-техническая база для проведения процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), и выявлено, что там осуществляется только подготовительный этап.

Хотя врач Вусаля Рагимова успешно сдала сертификационный экзамен по специальности акушер-гинеколог, необходимые документы, касающиеся ЭКО, не были представлены в ходе проверки.

По результатам расследования, врачу Вусале Рагимовой был объявлен выговор директором клиники, а главному врачу Айнур Джавадовой — официальное предупреждение.

Отмечено, что ведение прямых трансляций и съёмок в социальных сетях врачом или посторонним лицом во время операции противоречит «Правилам этического поведения врачей», утверждённым приказом министра здравоохранения от 29 декабря 2011 года, а также другим соответствующим нормативно-правовым актам.