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Нарушитель госграницы из Ирака задержан в Лянкяране

Фаига Мамедова17:39 - Сегодня
Нарушитель госграницы из Ирака задержан в Лянкяране

Задержан гражданин Ирака, пытавшийся нарушить государственную границу Азербайджана.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), продолжаются успешные меры по обеспечению надёжной охраны государственной границы и борьбе с незаконной миграцией, передает 1news.az.

22 июля, благодаря бдительности пограничного наряда на служебном участке Лянкяранского пограничного отряда ГПС, был задержан гражданин Исламской Республики Ирак Савфан Мухаммед Асад, который пытался нарушить государственную границу из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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