Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

24 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.

Президент Узбекистана выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Президенты Азербайджана и Узбекистана коснулись роли взаимных визитов высокого уровня в развитии наших отношений. В этом контексте были отмечены плодотворные обсуждения, проведенные в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в нашу страну в начале июля, и подписанные документы, а также участие Президента Узбекистана в Саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.

Главы государств выразили уверенность, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут успешно развиваться во всех сферах и в будущем, обсудили перспективы сотрудничества по двусторонней повестке.