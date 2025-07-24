Стартовал выбор вакансий для учителей

Стартует этап выбора вакансий для приёма учителей на работу (MİQ).

Как сообщает 1news.az, Центр человеческих ресурсов объявил о начале этапа выбора вакансий в рамках конкурса по приёму учителей на работу (MİQ).

Отмечается, что на этом этапе возможность выбора вакантных мест в первую очередь предоставляется членам семей шехидов, которые соответствуют минимальным требованиям конкурса. Кандидаты смогут сделать свой выбор, войдя в свои личные кабинеты с 11:00 26 июля до 11:00 27 июля.

Кандидаты, набравшие проходной балл на этапе тестового экзамена, могут выбрать восемь вакантных мест. Распределение кандидатов на вакантные места осуществляется с учётом порядка выбора, указанного ими в электронном заявлении.

Напоминаем, что кандидаты, отказавшиеся от вакантного места после его выбора, не смогут участвовать в последующих этапах выбора вакансий.