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Склад картона вспыхнул на Абшероне: Операция МЧС по тушению - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:27 - Сегодня
Склад картона вспыхнул на Абшероне: Операция МЧС по тушению - ВИДЕО

В посёлке Джейранбатан Абшеронского района произошёл пожар в цехе.

Как сообщили 1news.az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло на участке, где хранились картонные коробки, на территории предприятия по производству картона, и существовал высокий риск распространения огня на цеха.

"Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар на складе картонных коробок был потушен в короткие сроки, не допущено его распространение, в том числе на цеха.

В результате пожара на площади 400 кв.м. сгорели 250 картонных коробок, 4 пластиковые оконные рамы и 1 кондиционер. Цеха были защищены от огня", — говорится в сообщении.

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