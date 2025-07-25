Призыв о помощи: Отчаявшаяся мать двоих малолетних детей молит о помощи

В редакцию 1news.az обратилась Гюнель Мурадова, мать двух сыновей, Рамиля и Султана, страдающих от серьёзного заболевания почек. Женщина находится в крайне тяжёлом положении и просит о помощи, так как её силы и средства на исходе.

«Поверьте, я очень страдаю. Впервые обращаюсь за помощью, я уже задыхаюсь», – рассказала Гюнель ханум.

У старшего сына, Рамиля, диагностирован правосторонний гидронефроз 3-й степени, пиелонефрит и хронические камни в почке. Его правая почка не функционирует, несмотря на три перенесённые операции.

Младший сын, Султан, страдает острым нефротическим синдромом 4-й степени и острым бронхитом. У него также повышены показатели белка и креатинина.

Гюнель работает уборщицей в салоне и едва сводит концы с концами. Из её скромных доходов 170 манатов уходит на оплату аренды жилья. Оплачивать коммунальные услуги нет возможности, а деньги на лекарства и жизненно важные уколы Альбовин появляются лишь от случая к случаю.

«Дети должны лечиться, я всё продала ради их лечения. Так как это лекарство очень дорогое, нам нужно хотя бы 3000 манатов, чтобы на время я могла покупать им лекарство и оплачивать квартиру», – со слезами на глазах говорит Гюнель ханум.

Она добавила, что отец детей – гражданин другой страны, он не платил алименты и исчез, оставив семью без какой-либо поддержки.

Эта семья остро нуждается в финансовой помощи для продолжения лечения детей.

Номер банковской карты: 4169 7388 2151 5495

Телефон для связи: +994 77 541 01 56

Медицинские справки публикуем ниже.

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